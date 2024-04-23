Koç Holding herkesi uyardı! Sakın bu hataya düşmeyin

Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding herkesi uyardı! Sakın bu hataya düşmeyin
Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanarak sahte sosyal medya ve web sitesi açan dolandırıcılara karşı Koç Holding'den açıklama geldi.

Koç Holding, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklama yayınladı.

Açıklamada, Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanarak sahte sosyal medya ve web sitesi açan dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı.

"Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklamada, son dönemde; Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin ortaya çıktığını gözlemlendiği ifade edildi.

HUKUKİ HAKLAR KULLANILDI

Açıklamada, dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dahil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğu tespit edilen söz konusu hesap ve sitelere ilişkin hukuki hakların kullanıldığı belirtildi.

BU HATAYA DÜŞMEYİN

Açıklamanın sonunda ise, "Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi mensupları ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder; kurumsal web sitemiz koc.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden güncel ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz" denildi.

gl1vzimxcae-v-o.jpg

İlgili Haberler
Koç Holding çalışanları KoçGPT uygulamasını kullanmaya başladı
Koç Holding çalışanları KoçGPT uygulamasını kullanmaya başladı
Koç Holding Türkiye'deki ünlü hastaneyi satın aldı. Ödeyeceği para dudak uçuklattı
Koç Holding'ten Bangladeş'te dev yatırım
Son Haberler
Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi. Arto ayıramayınca reklama gidildi Magazin
Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi. Arto ayıramayınca reklama gidildi
Nerede hareket orada bereket atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Nerede hareket orada bereket atasözünün anlamı nedir?
Tekne ve yatlar İzmir’de görücüye çıkıyor Ekonomi
Tekne ve yatlar İzmir’de görücüye çıkıyor
Nerede çokluk orada bokluk atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Nerede çokluk orada bokluk atasözünün anlamı nedir?
İletişim Fakültelerinde ders olarak anlatılacak olay. Biri Boyner biri tehditçi CEO'nun yaptığı Gündem
İletişim Fakültelerinde ders olarak anlatılacak olay. Biri Boyner biri tehditçi CEO'nun yaptığı
Ebru Gündeş mücevher yarışmasına damga vurdu Magazin
Ebru Gündeş mücevher yarışmasına damga vurdu
Türkiye plastik geri dönüşümünde merkez olacak Ekonomi
Türkiye plastik geri dönüşümünde merkez olacak