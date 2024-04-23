Koç Holding herkesi uyardı! Sakın bu hataya düşmeyin

Koç Holding, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklama yayınladı.

Açıklamada, Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanarak sahte sosyal medya ve web sitesi açan dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı.

"Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklamada, son dönemde; Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin ortaya çıktığını gözlemlendiği ifade edildi.

HUKUKİ HAKLAR KULLANILDI

Açıklamada, dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dahil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğu tespit edilen söz konusu hesap ve sitelere ilişkin hukuki hakların kullanıldığı belirtildi.

BU HATAYA DÜŞMEYİN

Açıklamanın sonunda ise, "Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi mensupları ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder; kurumsal web sitemiz koc.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden güncel ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz" denildi.