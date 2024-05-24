Koç Holding ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Koç Holding, 2024’ün birinci çeyreğine ilişkin finansallarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Şirket, 2024’ün birinci çeyreğinde 1,3 milyar lira net dönem kârı oldu.

Holdingin kârı, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 87 oranında geriledi.

Şirketin toplam özkaynakları 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 3 düşerek 754,952 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketin net nakit pozisyonu 2024 31 Mart sonu itibariyle 25 milyar lirayı gördü. 2023’ün tamamında bu rakam 23,4 milyar lira olarak gerçekleşmişti. 2023’ün aynı döneminde gerçekleşen kârdan en çok finans ve daha sonra enerji şirketlerinin finansal performansları düşen kârda etkili unsur olarak belirtildi .