Koç Holding parayı verdi. İmzalar atıldı

Geçtiğimiz haftalarda Koç Holding’in şirketlerinden Otokar ile dev bir sponsorluk anlaşması imzalayan Gençlerbirliği gelen parayla transferde gaza bastı.
1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e geri dönmek isteyen Başkent ekibi flaş bir ismi kadrosuna kattı.
ETEBO GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
Kırmızı-siyahlılar bir dönem Galatasaray forması da giyen Peter Etebo’yu transfer ettiklerini duyurdu.
Transfer açıklamasında esprili bir dille Etebo’nun Galatasaray geçmişine değinen Gençlerbirliği “çok güçlü Etebo, durdurulamıyor Etebo” ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
2020-2021 sezonunda Galatasaray forması giyen Etebo burada çıktığı 29 maçta gol yada asist kaydedemedi.