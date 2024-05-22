Koç Holding yeni Yapı Kredi açıklaması yaptı. KAP'ta yayınladı

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Koç Holding yeni Yapı Kredi açıklaması yaptı. KAP'ta yayınladı
Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını açıkladı.

Koç Holding'in Yapı Kredi hakkında (KAP) yaptığı açıklamada, basın-yayın organlarında, şirketin, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıktığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu haberlere ilişkin dün yapılan duyuruda, "Konuyla ilgili ön görüşmeler devam etmekle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kamuya açıklanmıştır." denildiği hatırlatıldı.

Bu duyuru sonrasında da medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı sorularının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

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