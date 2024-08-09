Koç Holding yıldız futbolcuyla 2 milyona anlaştı

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Koç Holding yıldız futbolcuyla 2 milyona anlaştı

Fenerbahçe ve Galatasaray'la transfer dedikodularında adı geçen Alman Milli Takım kaptanı İlkay Gündoğan, Ford Otosan'ın reklam çekimleri için İstanbul'a geldi.

Koç grubunun, İlkay Gündoğan'la yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında yıldız oyuncuya yaklaşık 2 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Ford Otosan, iki ay önce FC Barcelona ve Alman Milli Takımı'nın yıldızı İlkay Gündoğan'la bir anlaşma imzaladı.

Transfer haberleriyle gündeme gelen Alman futbolcunun İstanbul'a gelişinin bu anlaşmayla ilgili olduğu ortaya çıktı.

İlkay Gündoğan, İstanbul'a indiğinde şu açıklamayı yaptı: Reklam çekimi için geldim. Şimdilik olduğum yerden çok mutluyum. Nasip, kısmet. Her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Annem babam burada yaşıyor. Elbette ailemi daha çok görmek isterim. Şu an bilmiyorum.

İlkay, Ford Otosan'ın İstanbul'da yapılacak çekimlerinde rol alacak. Ford Otosan'ın, İlkay'ın başrolünde oynayacağı reklam filminde, yıllarca dillerden düşmeyen "Alırsın Ford, olursun lord" tarzında bir repliği kullanacağı iddia edildi.

Efsane reklamda Haluk Kurdoğlu oynuyordu ve bu reklam yıllarca Türk televizyonlarında yayınlandı. İlkay'ın rol alacağı reklam filminin sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın ve hatta dünyanın birçok yerinde yayınlanacağı belirtildi.

Proje için Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Ford Otosan'ın, İlkay'a yaklaşık 2 milyon dolar ödeme yapacağı ifade edildi.

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