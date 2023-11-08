Koç Holding'e şok. Kötü haber geldi

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre; Koç Holding'in elektrikli araç için başlattığı batarya fabrikası için Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group ile anlaşmıştı.

1 milyar dolarlık yatırımla 4 bin kişiye istihdam yaratacak ve Ankara'da kurulacak fabrika için SK Group anlaşmadan çekilmişti.

Koç Holding, Ford Otosan için kuracağı tesisin yapımına bu kez şubat ayında bir başka Koreli LG ile devam etme kararı almıştı. Ancak bu ortaklık da tehlikede. Kore basının da yer verdiği bilgilere göre ülkenin en büyük pil üreticisi LG Energy Solution Ltd., Ford ve Koç Holding ortaklığındaki Ford Otosan ile olan ortak girişiminin temel atma törenini ertelemeyi düşünüyor.

Koç Holding’den şubat ayında yapılan açıklamaya göre global ölçekteki tesisin Ankara’da kurulması ve Avrupa’nın en büyük batarya hücresi üretim üslerinden biri olması bekleniyordu. Tesisin aktif olarak üretime 2026 yılında başlayıp yıllık 25 gigavat kapasiteye ulaşması planlanıyor. Bununla beraber fabrikanın 2029 yılında kapasitenin 20 gigavat artırılarak toplam 45 gigavata çıkarılması hedefleniyordu.

ÜRETİM İÇİN HEDEF 2026 YILI OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Koç Holding, KAP’a şu açıklamayı yapmıştı: “07.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen batarya hücre üretimi yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik görüşmeler sonucunda, Ford Motor Company (“Ford”), LG Energy Solution, Ltd. (“LGES”) ve Koç Holding A.Ş. arasında, Ford ve LGES tarafından Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (“MoU”) imzalanmıştır. MoU uyarınca, taraflarca anlaşılması halinde üretime ilk etapta 2026 yılında başlanması ve yıllık 25 GW-saat kapasiteye ulaşılması planlanmakta olup, ikinci etap olarak 2029 yılında kapasitenin 20 GW saat artırılarak toplam 45 GW saate ulaşması yönünde çalışılması konusunda anlaşmaya varılmıştır” denilmişti.

ORTAKLAR ÜRETİME 2026'DA BAŞLAMAYI PLANLIYORDU

Kore basınına konuşan kaynaklardan biri “Ford'un elektrikli araç yatırımlarını kesme yönündeki son kararı, sektördeki yavaşlama ve yerel koşullar göz önüne alındığında, paydaşların hızlı bir şekilde ilerlemesi için çok az teşvik var” dedi.

Bir LG Energy yetkilisi ise Ford ile Türkiye'deki ortak girişimiyle ilgili olarak şunları söyledi: "İnşaat sahası ve temel atma zamanlaması konusunda hiçbir karara varılmadı."

Kaynaklar ayrıca, LG Energy'nin Polonya'daki tamamına sahip olduğu pil fabrikasının, ortağı Volkswagen'in EV üretim hacminde yaptığı aşağı yönlü ayarlamalara paralel olarak işletme oranlarını düşürmeyi planladığını söyledi.