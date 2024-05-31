Koç Holding'ten flaş Yapı Kredi açıklaması. Araplara satılacağı duyurulmuştu

Koç Holding tarafından konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık.

Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir.”

Geçtiğimiz hafta First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü açıklanmıştı.