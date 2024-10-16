Koç Üniversitesi'nde PKK propagandası: Güvenlik terör sevicilerini korudu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Koç Üniversitesi'nde PKK propagandası: Güvenlik terör sevicilerini korudu

Koç Üniversitesi'nde bir grup, "kadın cinayetlerini protesto etmek" adı altında toplanarak terör propagandası yaptı. "Jin Jiyan Azadi" sloganı atan gruba bazı öğrenciler tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK yandaşları Koç Üniversitesi'nde PKK ve terör örgütü elbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eylem, terör propagandasına dönüştü.

Diyarbakır’da terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı. PKK ve teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldıDiyarbakır’da terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı. PKK ve teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı

Tekirdağ'da PKK propagandasına gözaltıTekirdağ'da PKK propagandasına gözaltı

PKK VE ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI

Terör örgütü PKK'nın sık sık kullandığı "Jin Jiyan Azadi" sloganını kullanan grup teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar da attı.

Üniversite güvenliği, bu sloganları atan gruba müdahale etmek yerine, onlara karşı tepki gösteren öğrencilere müdahale etti.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE TEPKİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar üniversite yönetimine tepki gösterdi. Üniversiteden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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