Diyarbakır’da terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı. PKK ve teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı. PKK ve teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı

Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen izinsiz gösteride 6 kişi, terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alındı.

DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılacağı duyurulan miting için bir grup öğle saatlerinde Sanat Sokağı’nda toplandı.

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş gerginliği! PKK lehine sloganlar atılıyorDiyarbakır'da izinsiz yürüyüş gerginliği! PKK lehine sloganlar atılıyor

Mitingin izinsiz yapılması nedeniyle polis, grubun alana yürümesine izin vermedi. Emniyet yetkilileri ve partililer arasında yapılan görüşmeler sonucu grubun Sanat Sokağı’nda açıklama yapmasına izin verildi. DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, “Tecride karşıyız. Öcalan’a (Abdullah Öcalan) 4 yıldır uyguladığınız tecride karşıyız” dedi.

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Bölücü terör örgütünün propagandasının yapıldığı gösteride sık sık PKK ve Öcalan lehine sloganlar atıldı. Gösteride terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı.

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