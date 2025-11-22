Balıkesir’in Erdek ilçesinde sahile çıkan bir pelikan, vatandaşların sevgisiyle karşılandı. Açık denizden yüze yüze gelen pelikan, kalabalık plajdaki karaya ayak bastı.
Balık tutanlar ve çevredekiler şaşkınlık içinde pelikana balık uzattı. “Gel koca gagalı, gel!” diye seslenerek balık atan vatandaşlar, “Dur biraz yedirelim, sinirlenmek yok, aferin” diyerek pelikanı sakinleştirdi.
Pelikan yere düşen balıkları da alıp yedikten sonra karnını doyurup tekrar denize açıldı ve gözden kayboldu. Sevimli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.