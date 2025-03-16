Bolu’da iftar sofrasında sürpriz ziyaretçi: Tilkiyi elleriyle besledi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu’da Gölköy Baraj Gölü çevresinde açık alanda iftar yapan vatandaşların sofrasına bir tilki sürpriz bir ziyaret yaptı. Yiyecek kokusunu alan tilki, vatandaşlardan et alarak karnını doyurdu ve ardından ormana doğru gitti.

Bolu'da havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşlar iftarlarını açık alanda yapmayı tercih etmeye başladı.

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Gölköy Baraj Gölü'nün etrafındaki yeşil alanlarda iftar yapan vatandaşların sofrasına sürpriz ziyaretçi geldi.

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Ormanlık alanda yiyecek arayan bir tilki yemek kokusunu alınca vatandaşların yanına geldi.

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Vatandaşların yanına korkarak yaklaşan tilki, kendisine verilen etlerle karnını doyurdu.

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İftar yapan vatandaşların beslemesinin ardından tilki, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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