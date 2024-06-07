Koca mahalle Suriye kasabasına dönüştü. Her yer Arapça tabela ile dolu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Koca mahalle Suriye kasabasına dönüştü. Her yer Arapça tabela ile dolu

Zafer Partisi Şanlıurfa Gençlik Kolları, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bulunan ve içerisinde hiç Türkçe tabela bulunmayan Bamyasuyu Mahallesi’nin son halini paylaştı.

Son günlerde her 100 gebeden 15’inin 15 yaşında kız çocuklarının olmasıyla gündeme gelen Şanlıurfa’dan skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin araştırma yapan Zafer Partisi Şanlıurfa Gençlik Kolları, Haliliye ilçesinde gittikleri Bamyasuyu Mahallesi’nin son halini kaydederek, görüntüleri paylaştı.

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TÜRKÇE TABELA YOK!

Türkçe tabela bulunmayan, adeta Araplaşan mahallenin görüntüleri hakkında bir açıklama yapan Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, “Karşımıza dikilen tablo çok net aslında. Bir yanda 15 yaşında evlilik adı altında istismar edilen çocuklar, diğer yanda organize bir şekilde Suriye kasabasına dönüştürülen Türk kentleri. Kültürleriyle, uygar Türkiye’ye aykırı yaşamlarıyla topraklarımızı, kentlerimizi, geleneklerimizi yağmalıyorlar. Bu istilayı durdurmazsak geriye memleket kalmayacak” diye konuştu.

Son günlerde her 100 gebeden 15’inin 15 yaşında kız çocuklarının olmasıyla gündeme gelen Şanlıurfa’dan skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin araştırma yapan Zafer Partisi Şanlıurfa Gençlik Kolları, Haliliye ilçesinde gittikleri Bamyasuyu Mahallesi’nin son halini kaydederek, görüntüleri paylaştı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinin Bamyasuyu Mahallesi’nde çekilen görüntülerde tabelaların tamamıyla Arapça olduğu görülüyor. Binaların duvarlarındaki Arapça yazılar oldukça dikkat çekerken, mahallenin Türkiye’de olduğu anlaşılmıyor.

Birçok tabelada Türkçe herhangi bir kelime yer almazken, Zafer Partisi Gençlik Kolları üyeleri, mahallede çekim yaparak bu vahim tabloyu gözler önüne serdi.

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ÇOCUK İSTİSMARI BÖLGEYİ AHTAPOT GİBİ SARIYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın özellikle de Suriye sınırına yakın Ceylanpınar, Akçakale, Haliliye gibi ilçelerinde yaşanan ‘çocuk istismarı’ vakalarına dair bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Şanlıurfa’daki her yüz gebeden 15’inin henüz 15 yaşında kız çocukları olduğu ortaya çıktı.

Sokaklar kendisi henüz çocuk olan annelere rastlanırken, çocukların evlendirilme adı altında istismar edildiği ve bu durumun çok hızlı bir şekilde yayıldığı görülüyor. Bölgede töre, gelenek adı altında kız çocukları evlendiriliyor ve 18 yaşına geldiklerinde 3-4 çocuk sahibi oluyor.

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‘KIZINI BANA VER, SENİ VATANDAŞ YAPAYIM’ DİYEN ÇETELER

Özellikle sınıra komşu ilçelerde, Suriyelilere “çocuğunu benimle evlendir, sana vatandaşlık vereyim” diyen çetelerin varlığı ortaya çıktı.

“Bunları konuşmamız gerekiyor. Bu hem çocukların istismarını sistematikleştiriyor, hem de Suriyelilerin nüfus patlamasının önünü açıyor” diyen Esmaül Hüsna Aslan, “Yaşananların hiçbir cezası yok. Aile hekimlikleri istismar edilen kıza ‘rızan var mı’ diye soruyor, kız çocuğu da ailesinin baskısı ve korkusundan ‘var’ demek zorunda kalıyor. Ve hiçbir yaptırım uygulanmadan evlerine yollanıyorlar. Bu durumu bakanlığa rapor eden görevliler ise şimdiye kadar hiçbir yanıt alabilmiş değil. Bakanlıklar sessiz, valilik sessiz, il sağlık müdürlüğü sessiz, devletin bütün kurumları bu organize saldırıya karşı dilini yutmuş vaziyette” ifadelerini kullandı.

AKP’NİN KULLANIŞLI APARATLARI: SIĞINMACI KAÇAKLAR

Aynı Şanlıurfa’nın birçok mahallesinin atmosfer itibariyle Suriye’nin bir parçası olarak göründüğünü vurgulayan Zafer Partili Aslan, “13 milyondan fazla sığınmacı ve kaçağın ülkemize doldurulması boşuna değil. Önce kız çocukları okuyacak, okuyup vatanı kurtaracak diyen bir Cumhuriyet’ten kız çocuklarının devletin gözü önünde istismar edildiği bir ülkeye geçişi biz engellemeyeceksek, kimse engellemeyecek. Bu ülkenin aydınlık Cumhuriyet sevdalısı, onurlu milyonlarca yurttaşı var, sözüm, çağrım onlara. Bu kara lekeyi bütünüyle ülkemizin alnından silmemiz, yok etmemiz lazım. Gelin mücadele edelim, Zafer Partisi’nin saflarında buluşalım, gerici saray rejiminin Atatürk Cumhuriyeti’ni yok etmek için kullanışlı aparat haline getirdiği sığınmacıları ülkemizden göndermekle işe başlayalım. Ata’dan emanet vatanımız, Bedevi cehennemine dönüşmesin!” ifadelerini kullandı.

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