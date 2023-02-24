17 Ağustos'u yaşayan Kocaeli, deprem bölgesi için seferber oldu

Hatay'da kurdukları çadır kentte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden itibaren Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen depreme işaret eden Aydınlık, "Kocaeli'de o günden bugüne yaşanan tecrübeler depreme müdahale için organizasyonel yapılar açısından ciddi çalışmalar oldu. Hem oradaki tecrübelerimizi buraya aktarıyoruz hem de burada dersler çıkarıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığındaki UMKE yapılanmasının ilk örneğinin Kocaeli'de yapıldığını belirten Aydınlık, bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının afetlere müdahale kapasitesinin arttığını, 10'un üzerinde gönüllü kuruluşun kentte giysi, iaşe ve barınma sağlayabilecek yapıları oluşturduğunu anlattı.

Depremden kısa sürede haberdar olduklarını ve Kocaeli'deki bu kuruluşlarla irtibata geçtiklerini ifade eden Aydınlık, "Hem bölgemizde hem de diğer illerde yaşanabilecek bu tür afetler için hazırladığımız deprem tırını, iaşe, ibate için, ekmek yapan, yemek çıkaran tırlarımızı bölgeye sevk ettik. Muhtarlık Dairemizin 'A takımı' diye bir ekibi var. Onları da bölgeye sevk ettik." diye konuştu.

Aydınlık, bölgede normalleşmeyi sağlayacak çalışmalar için yaklaşık 700 personel, 250'ye yakın araç ve ekipmanla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

ÇALIŞMALAR AFAD KOORDİNASYONUNDA YAPILIYOR

Bu çalışmaları AFAD koordinasyonunda yaptıklarını dile getiren Aydınlık, bu kurumun bölgedeki yetkilileri ve koordinatör valilerin talimatları çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Arama kurtarma faaliyetlerinde enkazlardan 82 kişinin kurtarılmasını sağladıklarını belirten Aydınlık, şöyle konuştu:

"Şu an için burada 1200'ü aşkın depremzedemiz ikamet ediyor. İçinde bulunduğumuz çadır kentin bütün imkanları 3-4 kurum ve kuruluş tarafından gideriliyor. Kocaeli Eczacı Odası, depremin olduğu günden itibaren tüm hastalar, kronik rahatsızlığı olanların ilaçlarını temin etmek suretiyle İngiliz merkezli Pakistan kökenli gönüllü doktorların çalıştığı revirde yazılan ilaçları da temin ederek sahra eczanesi faaliyetini sürdürüyor. Burası adeta küçük bir kasaba gibi. Duş alanlarının, tuvaletlerin hijyen şartları sağlanıyor. Buraya gelen Kocaeli Berberler Odası, talep edenlerin saçını ücretsiz tıraş etti. Çadır kentte depremzedelere yemek veren tırımız çorba dağıtmaya devam etmekle birlikte orta vadede buraya hizmet verecek bir aşevine dönüştü, yemekhanesini de kurduk."

Milli Eğitim Bakanlığının çadır kentte etüt merkezi açtığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Market" uygulamasını sürdürdüğünü anlatan Aydınlık, kurdukları iki çamaşırhaneden birinde 14 çamaşır makinesi ile 5 kurutma makinesi, diğerinde ise 14 çamaşır makinesi ve 6 kurutma makinesi bulunduğunu dile getirdi.

"KONTEYNER HASTANENİN KONTEYNERLERİNİN KURULUMU BİTMEK ÜZERE"

Hasan Aydınlık, halihazırda 38 tuvalet ve 29 duş alanıyla konteynerde hizmet verdiklerini, park bahçeler ve temizlik ekiplerinin çadır kenti saatlik kontrollerle temizlediklerini belirtti

Gebze Belediyesinin koordinasyonunda kentte çöplerin toplandığını, depremden sonra oluşabilecek salgın riskine karşı ilaçlamanın da bu belediyenin koordinasyonunda sürdürüldüğünü anlatan Aydınlık, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemiz olarak bölgede orta vadede yeni hastane yapılana kadar hizmet vereceğini düşündüğümüz 54 yataklı, içinde ameliyathanesi, 2 doğumhanesi, yoğun bakımı, acili, 2 diş polikliniğinin olduğu, 8 polikliniğin devamlı hizmet verdiği, bunun 4'ü ana dal branşlar; dahiliye, çocuk, genel cerrahi ve kadın doğum. Diğerleri değişimle deprem sonrası oluşmuş psikiyatrik problemleri de karşılayabilecek psikiyatri, ortopedi, nöroloji uzmanlarının ve göz, kardiyoloji gibi branşların ihtiyaca göre değişimle devamlı hizmet verebileceği bölümler olacak. Şu anda konteyner hastanenin konteynerlerinin kurulumu bitmek üzere. 10 güne kadar da içinin tıbbi cihazları biter diye umuyoruz. Ona göre planlamamızı yaptık, o da sahra şartlarında bir hastane ve sağlık hizmetinden daha kabul edilebilir yataklı hizmetin de verildiği hastane hizmeti olacak. Yine aynı bölgede 450 kapasiteli konteyner kent kurulumu başladı, konteynerler 3 gündür peyderpey geliyor. O konteyner kentimiz de kurulduğunda orada bir kasaba niteliğinde olacak."