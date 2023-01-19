19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak

Kocaeli Kandıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:14
Takip Et

Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak

Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre, Kocaeli Kandıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanım ehliyetine sahip olmak,

3. Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.T.C. Kimlik kartı önlü ve arkalı fotokopisi,

2. Diploma / Mezuniyet Belgesi aslı veya noter tasdikli onaylı örneği (E-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir),

3. 2021 veya 2022 yılı KPSS P3 sınav sonucu belgesinin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği, 

4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, Kocaeli İli Kandıra İlçesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir İkametgâh Belgesi (E-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir),

6. Nüfus kayıt örneği (E-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir),

7. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren Aile hekiminden alınmış sağlık raporu,

8. Adli Sicil Belgesi (Kamuya verilmek üzere) (E-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir),

9. Askerlik Terhis Belgesi (E-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir) veya askerlik hizmetinden muaf olduğunu ya da askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

10. A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde bilgisayarda hazırlanmış özgeçmiş,

11. Ehliyet fotokopisi (en az B sınıfı),

12. Varsa iş deneyim belgesi,

13. İş Başvuru Formu (Başvuru esnasında Kandıra SYDV' den alınıp doldurulacaktır)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.