Kocaeli Kandıra'da kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Kandıra-Kaynarca yolunda seyir halindeyken, Semih O. (54) yönetimindeki 34 JD 2531 plakalı panelvan, Balcı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Işık O.'nun (50) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.