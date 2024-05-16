Kocaeli Kandıra'da kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA
Kocaeli Kandıra'da kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bir panelvanın beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kandıra-Kaynarca yolunda seyir halindeyken, Semih O. (54) yönetimindeki 34 JD 2531 plakalı panelvan, Balcı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Işık O.'nun (50) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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