Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı ‘Narkoçelik-11’ operasyonu: 13 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne karşı “Narkoçelik-11” operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.

Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Lübnan ve Venezuela vatandaşı olan Danı Talal Awad Abushanap’ın liderliğini yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne mensup olan ve aralarında 4 yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyelerinin temin ettikleri kimyasal maddeleri Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki bir bağ evinde depoladıklarını, bu kimyasal maddeleri Antalya’ya taşıdıklarını, Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki bağ evlerinde gübreye emdirilmiş kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma işlemleri yaptıklarını ve çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir kısmını piyasaya sürmek için harekete geçtiklerinin belirlendiğini aktardı.

Operasyonlar sonucunda, 579 kilo 300 gram sıvı halde kokain, 7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş), 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş kokain ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, ayrıca 625 gram kokain, 827 kilo 500 gram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde, uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8 adet kokain preslemesinde kullanılan kalıp, hassas terazi, pompalı tüfek, uyuşturucu ayrıştırma ve çoğaltma işlemlerinde kullanılan çeşitli aletlere de el konulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlar hakkında şu ifadeleri kullandı:"Narkoçelik-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı oldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister ulusal ister uluslararası olsun zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları bayram günü gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."