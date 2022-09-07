Sokak hayvanlarına besleyen akademisyenin aracına 'yemek dökme son uyarı' yazıldı

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Kadir Tekin’in sokak hayvanlarını beslemesinden rahatsız olan biri ya da birileri, Tekin’in kamyonetinin kapısını kazıyıp, ‘Yemek dökme son uyarı’ yazarak tehditte bulundu.

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde evinin önüne park ettiği kamyonetine yazılan yazıyı sabah görünce tedirgin olan Tekin’in şikayetçi olması üzerine ekipler harekete geçti. Ancak aracı bu hale getirenlerin tespit edilemediği ifade edildi.

Kendisinin yaptığı yasa dışı bir şey yapmadığını ve kimseyi rahatsız etmediğini söyleyen Kadir Tekin, "Yaklaşık 8 senedir sokak hayvanlarını besliyorum. Okulun orada ve başka bölgelerde de besleme yaptım. Yaşadığım bölgede de hayvanları yiyeceksiz bırakmak istemiyorum. Sokak hayvanlarını beslediğim için aracımın kapısına ‘Yemek dökme son uyarı’ şeklinde bir yazı yazılarak tehditvari bir yazı yazmışlar. Bunu da sivri bir kesici madde ile yazmışlar. Sabah kalktığımda bu yazı ile karşılaştım" ifadelerini kullandı.

BENZER TEHDİTLERİ DAHA ÖNCE DE ALMIŞ

Geçtiğimiz günlerde farklı tehdit mesajları aldığını söyleyen Tekin, "Daha önce de 'Buraya yemek koyma' denildi ve hayvanlar için koyduğum yemekler, sular döküldü. Arabam taşlandı hatta camı çatladı. Sileceğime tehdit yazısı ve sinkaflı notlar bırakıldı. Her akşam evime girerken gerginlik yaşıyorum. Eve girdikten sonra köpekler havlarsa balkona çıkıp susturmaya çalışıyorum. Olan biten hayvanlara dair rahatsızlıklar, sokakta benden biliniyor” açıklamalarında bulundu.

Yazıyı hemen sildirmeyeceğini söyleyen Tekin, “Yazıyı görenler ışıklarda özellikle okumaya çalışıyor. Anlam veremiyorlar. Bir süre yazıyı sildirmeyeceğim, insanlar görsünler ve ibret olsun; nelerle karşılaşıyoruz, hayvanların yaşantıları ne kadar zor ve gönüllüler ne kadar engelleniyor. Ayrıca ben yerel hayvan koruma görevlisiyim. Yasaya göre hayvanların beslenmesi doğal ihtiyaçları yasal çerçevede belirlenmiştir. Benim yaptığım yasa dışı bir şey yok. Sadece beni ilgilendiren bir olay değil tüm Türkiye'de büyük çevrede yaşanan sıkıntılar. İnsanların destek olmuyorsa bile en azından köstek olmaması lazım" söyleminde bulundu.

(Kaynak: DHA)