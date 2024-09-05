Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Antalya'da evinde ölü bulundu

Antalya'da, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan , aynı zamanda Yeni Sendika Antalya İl Temsilcisi olan Sinan Aktaş'tan haber alamayan yakınları endişelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

Öğle saatlerinde Sinan Aktaş'ın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açtıklarında Sinan Aktaş'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde Sinan Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sinan Aktaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Sinan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılan otopsinin sonrasında belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma açıldı. .