Kocaeli'de 2 gün boyunca bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda 2 gün boyunca denize girilmesi yasaklandı.

KAYNAK: AA
Kocaeli'de 2 gün boyunca bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda yarın ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Denize girecekler dikkatli olmalı

Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı. Ayrıca denize gireceklerin dalga ve akıntılara karşı dikkatli olmaları, cankurtaranların uyarılarına uymaları istendi. Denize girmek isteyen vatandaşların Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu plajlarını tercih etmeleri tavsiye edildi.

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