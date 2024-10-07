Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonrası 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Mahmut Çavuş Caddesi'nde bulunan kavşakta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.M.T idaresindeki 41 ANJ 429 plakalı Hyundai marka otomobil ile M.T. yönetimindeki 20 NT 922 Toyota marka otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toyota marka otomobilde bulunan ve yaralanan 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı

Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı

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