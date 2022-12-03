3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 22:12
Takip Et

Kocaeli'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
+
Aa
-

Kayacık Mahallesi'nde D-130 Karayolu'nda yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan R.Y'ye (72) sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen bir araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen R.Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
3
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
4
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
6
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
7
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿e-YDS sonuçları açıklandı
﻿e-YDS sonuçları açıklandı
﻿e-YDS sonuçları açıklandı
﻿Evinin çatısı başına yıkıldı
﻿Evinin çatısı başına yıkıldı
﻿Evinin çatısı başına yıkıldı
﻿Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama
﻿Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama
﻿Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama
﻿LPG’li otomobil tamiratı sırasında patladı
﻿LPG’li otomobil tamiratı sırasında patladı
﻿LPG’li otomobil tamiratı sırasında patladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.