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12 katlı binada yangın paniği

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın dokuzuncu katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 03:23
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Kocaelide bir apartmanın dokuzuncu katındaki yangın korkulu anlar yaşattı

12 katlı binada yangın paniği
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Barış Mahallesi 1806 Sokak'ta bulunan 12 katlı apartmanın dokuzuncu katındaki dairenin mutfağında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

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