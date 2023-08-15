Kocaeli'de bir kişi markete giderken silahla vuruldu

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Emek Mahallesi'nde meydana geldi. H.K ve arkadaşı, markete girmek üzereyken önlerini kesen beyaz bir otomobilden inen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar H.K.'nın sağ bacağına ve kalçasına isabet etti.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı H.K ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.