Kocaeli'de cip, takla attı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan N.Ç. yönetimindeki 34 GAU 648 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Cip, sonrasında takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu.

4 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipteki 4 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde cipteki sürücü N.Ç. ve 1'i İranlı olmak üzere 3 yabancı uyruklu kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, cipteki yabancı uyruklu 2 kişinin pasaportlarını kaza yerinde bulamadı. Yaralanan yabancı uyruklu kişilerin hastanedeki tedavilerinin ardından kimlik tespiti için Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.