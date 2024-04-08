Kocaeli'de dev firmalar suçüstü yakalandı! Binlerce lira ceza kesildi

Kocaeli Dilovası'nda bulunan iki firmanın çevre kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edilerek para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu EAE Elektronik firmasına ait fabrikadan gökyüzüne yükselen turuncu dumanın, tesisin havuzundaki maddenin bertaraf gönderilmek üzere vidanjöre dolum işlemi esnasında ortaya çıktığı tespit edildi.

SİYAH VE TURUNCU DUMANLAR YÜKSELDİ

Bir diğer olay ise Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çolakoğlu grubuna ait Çolakoğlu Metalurji A.Ş. firmasında yaşandı. Fabrikanın bacasından çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, torba filtrelerin yüksek sıcaklık sebebiyle yanması sonucu, siyah duman çıktığı belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, suçüstü yakalanan dev firmalarla ilgili incelemelerini tamamladı. Firmalara, ayrı ayrı 464 bin 585 TL olmak üzere toplamda 929 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.