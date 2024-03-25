Kocaeli'de fırtına sonrasında denizin rengi değişti

Kaynak: İHA
Kocaeli'de fırtına sonrasında denizin rengi değişti
Kocaeli'de bir anda başlayan fırtına ve yağışlı havanın ardından denizde kirlilik oluşurken, denizin rengi ise kahverengiye döndü.

MGM’nin Kocaeli'de fırtına ve yağışlı havanın ardından denizde kirlilik oluşurken, suyun rengi ise kahverengiye döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Kocaeli için gök gürültülü sağanak yağışlı havanın olacağı yönündeki uyarısının ardından bugün kentte yağış etkisini gösterdi.

Akşamüzeri ise fırtına Kocaeli’de etkili oldu oldu. Körfez'de bulunan Tütünçiftlik Sahili'nde yağışlı havanın ardından denizin rengi kahverengiye döndü.

Fırtına sonrası denizde kirlilik de oluştu dün Kocaeli'de için havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı yönündeki uyarısının ardından bugün kentte yağış etkisini gösterdi.

Öğleden sonra ise fırtına etkili oldu. Körfez'de bulunan Tütünçiftlik Sahili'nde yağışlı havanın ardından denizin rengi kahverengiye döndü. Fırtına sonrası denizde kirlilik de oluştu.

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