Kocaeli'de freni boşalan panelvan asılı kaldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İHA
Kocaeli'de freni boşalan panelvan asılı kaldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde park halindeyken freni boşalan bir panelvan, geri geri hareket ederek yaklaşık 2 metrelik yükseklikte asılı kaldı. Neyse ki araçta kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.E.'ye ait 41 JC 300 plakalı transit model araç, park halindeyken frenlerinin boşalması sonucu geri geri hareket etti ve yaklaşık 2 metrelik bir yükseklikte asılı kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde araçta kimsenin bulunmadığını tespit etti. Panelvanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalar başlatıldı. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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