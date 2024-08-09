Kocaeli'de 5 ilçede karavan park yasağı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de 5 ilçede karavan park yasağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu, beş ilçede belirli bölgelere karavan park edilmesini yasakladı.

5 ilçede karavan park yasağı

Son zamanlarda karavanlarla ilgili artan şikayetler üzerine harekete geçen belediye, Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde çok sayıda karavanın uzun süre park halinde kaldığını ve bu durumun vatandaşların araçlarına park yeri bulmasını zorlaştırdığını tespit etti. Bu tespitin ardından, belirli bölgelerde karavan park edilmesi yasaklandı.

Yasak getirilen bölgeler arasında Darıca Millet Bahçesi A Otoparkı, Gölcük Değirmendere sahil şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer Düğün Salonu Otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi bulunuyor. Park yasağı, 12 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girecek.

Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana binasının arkasında bulunan otopark alanındaki düzensiz parklanmayı engellemek amacıyla önemli bir karar alındı. 05.08.2024 tarih ve 2024/1071 sayılı UTDK kararı ile otopark alanındaki J7, J8, J9, J10 ve J11 numaralı alanlar "Geçici Karavan Park Alanı" olarak belirlendi. Bu alanlar dışında karavan park edilmesi yasaklandı. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde karavan park alanı ihtiyacını karşılamak için proje çalışmalarına devam ediyor.

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