Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. (AA)
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