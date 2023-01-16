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Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 22:27
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Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. (AA)

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