Kocaeli'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kocaeli'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda gerçekleşti. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşmesiyle 18 yaşındaki C.K., 4 yerinden bıçaklayarak yaralandı.

aw069361-02.jpg Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Olaya karışan 3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

aw069361-01.jpgPolisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.

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