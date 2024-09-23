Kocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ters yöne geçerek karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı bildirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil ters yöne geçerek karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mehmet B. yönetimindeki 41 ARG 495 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ters yöne geçti ve karşı yönden gelen Ahmet Berkay Y. yönetimindeki 41 AGT 397 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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