Kocaeli’de kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kocaeli’de kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi

Kocaeli İzmit'te bir araçta yapılan aramada 120 kilogram kaçak tütün, 40 paket sigara ve 750 kaçak puro ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 120 kilogram kaçak tütün, 40 paket sigara ve 750 kaçak puro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik yürüttüğü çalışmalarda İzmit'te bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 120 kilogram kaçak tütün, 40 paket sigara ve 750 kaçak puro ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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