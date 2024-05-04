Kocaeli'de kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaynak: İHA
Kocaeli'de kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, park halindeki bir kamyonun freninin boşalması sonucu, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklenip iki otomobile ve sonrasında bir evin duvarına çarpmasıyla meydana gelen kaza, büyük bir kargaşaya yol açtı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Olay, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan 131 Sokak'ta gerçekleşti.

Park halindeki 41 L 48 39 plakalı kamyonun freni aniden boşaldı ve kamyon harekete geçti.

Yaklaşık 100 metre ilerleyen kamyon, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra bir evin duvarına çarparak ancak durabildi.

Kaza sonucu, hem otomobiller hem de kamyon ciddi hasar gördü.

Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği sırada araçlarda ve çevrede kimsenin bulunmaması, olası bir felaketin önüne geçti.

Kaza sonrası, hasar gören araçlar yoldan çekilirken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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