Kocaeli'de kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan 131 Sokak'ta gerçekleşti.

Park halindeki 41 L 48 39 plakalı kamyonun freni aniden boşaldı ve kamyon harekete geçti.

Yaklaşık 100 metre ilerleyen kamyon, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra bir evin duvarına çarparak ancak durabildi.

Kaza sonucu, hem otomobiller hem de kamyon ciddi hasar gördü.

Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği sırada araçlarda ve çevrede kimsenin bulunmaması, olası bir felaketin önüne geçti.

Kaza sonrası, hasar gören araçlar yoldan çekilirken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.