Kocaeli’de kan donduran olay: 10 kişi işkence edip bir de kayda aldılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu şahsın, telefon çaldığı iddiasıyla bodrum katta 10 kişi tarafından işkence edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

İHA’nın haberine göre; 30 Ağustos 2019’da yaşanan olayda, yabancı uyruklu M.M., İ.C.'nin telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. Şikâyet üzerine hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatıldı. İ.C. ve beraberindekiler ise M.M.'yi bularak, zorla araca bindirip bir iş yerinin bodrum katına götürdü. Burada M.M.'nin üzerindeki kıyafetleri zorla çıkaran şüpheliler, darp ve hakaret etti, o anları da kayda aldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"LİMON SÜRDÜLER, 3 KEZ YANAN SİGARAYI GÖĞSÜM, KOLLARIM VE BACAKLARIMDA SÖNDÜRDÜLER"

Emniyette verdiği ifadede başından geçenleri anlatan M.M., "E.S. beni telefonla aradı. Evine gittim. Sonra evden çıktık. Bir müddet sonra hiçbir şey demeden E.S. yanımdan ayrıldı. Bende caddeye doğru devam ettim. Sonra yanıma bir araç yaklaştı. Araçtan 2 kişi indi ve beni zorla arka koltuğa bindirdi. Araçta yüzüme yumruk attılar. Araçla daha önce telefon çaldığım kıyafet dükkanına götürdüler. Burada alt kata indirdiler. Bu sırada birkaç kişi daha geldi ve 9 kişi oldular. Hepsi beni darp etti. Yumrukladılar, tekmelediler ve ellerindeki sopalarla vurdular. Üstüme limon sürdüler. 3 kez yanan sigarayı göğsüm, kollarım ve bacaklarımda söndürdüler. Bana hırsızlık yaptığım için bunları yaptıklarını söylediler. Benden 6 bin lira istediler. 1 saat içinde vermezsem öldüreceklerini söylediler. 'Yanımda param yok. Ömer amcamı arayayım' dedim. Amcamı aradım parayı istedim, 'Yoksa beni öldürecekler' dedim. Şahıslardan biri çenemden tuttu, 'Ben devletim' dedi. Eşofmanımı çıkardılar ve onun ipini boğazıma bağladılar. Birinin elinde soda şişesi vardı. Şişeyi makatıma sokmaya çalıştı" dedi.

“SİGARA SÖNDÜRDÜM, ÜSTÜNE LİMON SIKTIM”

Olaya karışan şüphelilerden M.Ç. ise ifadesinde "İ.C.'nin telefonunun çalındığını biliyordum. İ.C. ve yanında tanımadığım birisi dükkâna gidiyorlardı. Merak ettim peşlerinden gittim. Alt kata indik. Burada M.M.'yi gördüm. Yüzüne tokat ve baldırına tekme attım. İş yerindeki herkes darp etti. Omuz kısmında sigara söndürdüm ve üstüne limon sıktım" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek müştekiyi alıkoyup hakaret ettikleri, tekme ve yumruk attıkları ve eziyet ettikleri belirtildi. İddianamede, şüphelilerin M.M.'nin yakınını arayıp, parayı getirmediği takdirde M.M.'yi öldüreceklerini söyleyerek, yağmaya teşebbüs ettikleri de ifade edildi. Sanıkların; kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eziyet etme, yağma ve yağmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.