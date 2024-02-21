Kocaeli'de karşı şeride geçip devrilen TIR'ın şoförü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kocaeli'de karşı şeride geçip devrilen TIR'ın şoförü hayatını kaybetti
Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda karşı şeride geçerek devrilen TIR'ın şoförü Müfik Atacan (52), hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana gelen olayda, Osmangazi Köprüsü yönüne doğru seyir halinde giden Müfik Atacan’ın kullandığı 45 AKH 249 plakalı TIR, bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek devrildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sıkıştığı TIR'dan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Atacan, hastaneye kaldırıldı. Atacan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası trafiğe kapanan bağlantı yolu, 1 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı.

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