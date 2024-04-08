Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi, Çeltikdüzü Sokak'ta meydana gelen olayda, F.S.'nin kullandığı 41 FY 251 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu.

Kanalda yan duran hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı F.S. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan S.T. ve E.T. isimli vatandaşlar ise ayakta tedavi edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.