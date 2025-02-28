Kocaeli'de korkunç kaza! Devrilen TIR yolu kapattı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de korkunç kaza! Devrilen TIR yolu kapattı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahasiyle kapan yol 3,5 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. Trafiğe kapanan yol yaklaşık 3,5 saatlik çalışmayla açıldı.

1.webpEdinilen bilgiye göre kaza, saat 08.00 sıralarında D-130 kara yolu Gonca mevkisinde meydana geldi. Yalova yönüne giden A.Ş. idaresindeki 41 FN 393 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, devrilen TIR sebebiyle İzmit-Karamürsel yolu da ulaşıma kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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