Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın

Kaynak: DHA
Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir madeni yağ fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir madeni yağ fabrikasının üretim kısmında saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Yangının sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklanıyor. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun bir şekilde su ve köpük kullanarak yangına müdahale etti ve kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sırasında fabrikanın içine dolan duman tahliye edilirken, üretim tankları ve dış cephesinde hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangından etkilenen kimse olmazken, olayın çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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