Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın

Yangın, Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir madeni yağ fabrikasının üretim kısmında saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Yangının sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklanıyor. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun bir şekilde su ve köpük kullanarak yangına müdahale etti ve kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sırasında fabrikanın içine dolan duman tahliye edilirken, üretim tankları ve dış cephesinde hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangından etkilenen kimse olmazken, olayın çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.