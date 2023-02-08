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Kocaeli'de motokuryelerin yasak saati uzatıldı

Kocaeli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle motokuryelerin çalışması cuma sabahına kadar yasaklandı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:50
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Kocaeli'de motokuryelerin yasak saati uzadı

Kocaeli'de motokuryelerin yasak saati uzatıldı
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İHA

Kocaeli Valiliği olumsuz hava şartları sebebiyle dün aldığı yasak kararlarını uzattığını duyurdu.

Valilikçe yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımı, cuma günü saat 09.00’a kadar durdurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli vatandaşlar ile hamile personellerin perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile çeşitli kurslar perşembe ile cuma günü faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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