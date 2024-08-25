Kocaeli'de orman yangını

Kaynak: İHA
Kocaeli'de orman yangını

Kocaeli'de ormanlık alanda meydana gelen yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası söndürüldü.

Kocaeli'de orman yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, arazöz, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında helikopter de görev aldı.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 3 orman personelinin dumandan etkilendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, alanda soğutma çalışması da yaptı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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