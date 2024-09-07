Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı. 1 ölü 2 yaralı

Kocaeli’de kontrolünü kaybedederek bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki Abdullah Yüzer yaşamını yitirdi. yanındaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer ise yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tavşancıl mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne seyir halinde ilerleyen Abdullah Yüzer’in kontrolündeki 34 Z 0830 plakalı otomobil, yol ayrımında bariyerlere çarptı. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiyeciler, sürücü ile araçtaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı bölgedeki ilk müdahalelerinden sonra Gebze'deki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdullah Yüzer, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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