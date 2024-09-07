Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı. 1 ölü 2 yaralı

Saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tavşancıl mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne seyir halinde ilerleyen Abdullah Yüzer’in kontrolündeki 34 Z 0830 plakalı otomobil, yol ayrımında bariyerlere çarptı. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiyeciler, sürücü ile araçtaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı bölgedeki ilk müdahalelerinden sonra Gebze'deki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdullah Yüzer, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.