Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Karabaş Mahallesi, D-100 yanyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 23 yaşındaki Esra A.'ya M.K.E. (27) yöentimindeki 41 ARD 130 plakalı Fiat marka otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonra yapılan kontroller kapsamında alkol muayenesi yapılan sürücü ise işlemlerinden sonra polis merkezine sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.