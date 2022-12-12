12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sedefnur nasıl düştüğünü hatırlamadı! Yedinci kattan düşmüştü

Sedefnur nasıl düştüğünü hatırlamadı! Yedinci kattan düşmüştü

Kocaeli’de, polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralanan Sedefnur Çağlar (23), olayla ilgili ifade verdi. Sedefnur daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu ve arkadaşının engel olduğunu belirterek, olay gününü ve nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:42
Takip Et

Kocaeli’de polis memuru arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği evin yedinci kattaki evinden düşen Sedefnur Çağlar nasıl düştüğünü hatırlamadı

Sedefnur nasıl düştüğünü hatırlamadı! Yedinci kattan düşmüştü
+
Aa
-

Olay, 9 Ocak'ta Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte, polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Evin sahibi polis memuru O.Ç. idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü.

HAKİM İFADESİNİ ALDI

Olayın ardından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 20 Ekim’de Kocaeli Adliyesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ahmet Ata, olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve onun kız arkadaşı E.Ş. salonda hazır bulunurken, yürüme engeli bulunan Sedefnur Çağlar ise sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamadı. Sedefnur'un ifadesinin alınamaması üzerine, davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 'naip hakim' atanması talebinde bulunuldu. Mahkeme heyeti talebi kabul etti. Naip hakim, Sivas’ta yaşayan Sedefnur'un hastanede ifadesini aldı.

OLAY GÜNÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Sedefnur ifadesinde, olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Sedefnur daha önce intihar girişiminde bulunduğunu, arkadaşı Ahmet Ata’nın engel olduğunu belirtti. Ahmet Ata’nın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını, ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu ifade etti.

Dava, Sedefnur'un ifadesinin eklenmesinin ardından 19 Ocak tarihinde ikinci duruşmanın görülmesiyle devam edecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
3
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
5
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
6
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
7
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿İşte uyutan besinler
﻿İşte uyutan besinler
﻿İşte uyutan besinler
﻿F-35'lerle ilgili dikkat çeken iddia. Her gün ayrı şifre
﻿F-35'lerle ilgili dikkat çeken iddia. Her gün ayrı şifre
﻿F-35'lerle ilgili dikkat çeken iddia. Her gün ayrı şifre
﻿İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğinde çoğunluğun eğilimi evet yönünde
﻿İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğinde çoğunluğun eğilimi evet yönünde
﻿İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğinde çoğunluğun eğilimi evet yönünde
﻿Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
﻿Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
﻿Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.