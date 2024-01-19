Kocaeli'de silah kaçakçılarına operasyon. 15 gözaltı

Kocaeli'nde polis ekipleri yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

23 RUHSATSIZ TABANCA, 3 BİN 316 DEĞİŞİK ÇAP VE MARKALARDA TABANCA MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 3 bin 316 değişik çap ve markalarda tabanca mermisi, 35 tabanca şarjörü, 216 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 15 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 'silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'silah ticareti yapma' suçlamalarıyla haklarında işlem başlatıldı.