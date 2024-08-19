Kocaeli'de "Tamirciyim" dedi, camiye giren hırsız sadaka kutusunu çaldı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de "Tamirciyim" dedi, camiye giren hırsız sadaka kutusunu çaldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, elindeki tornavidayla camiye girip sadaka kutusunu açarak içerisindeki 5 bin lirayı 6 dakika içinde çaldı.

Hırsız, kendisini fark eden kişiyi "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek kandırdı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 16 Ağustos’ta Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. 18 yaşından küçük olduğu düşünülen M.Y., tornavidayla camiye gelerek sadaka kutusunun vidalarını söküp içindeki paraları aldı. Vidaları tekrar yerine takmaya çalışırken cemaatten biri tarafından fark edilen genç, "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek hızla camiden uzaklaştı. Tüm işlemi 6 dakika içinde tamamlayan hırsız, saat 16.48’de camiden çıktı.

Cami Müezzini: "Bu Olay İlk Kez Yaşanmıyor"

Cami müezzini Fahri Aymaz, bu tür hırsızlık olaylarının daha önce de yaşandığını belirtti. "Namaz vakitlerinden önce cami kapısını kapatıyor, namazdan 10 dakika önce açıyoruz," dedi.

13 yıldır camide imamlık yapan Alaattin Akpınar, "Bu olay camide ilk kez yaşanmıyor. Yaklaşık 2 yıl önce de sadaka kutusu soyulmuştu ancak o zaman sandığı gören bir kamera olmadığı için ispatlayamamıştık. İlk olaydan sonra birkaç teşebbüs oldu, şüphelendiğimiz insanları kameradan izledik fakat bazıları kamerayı görünce vazgeçtiler," diye konuştu.

Elinde Tornavidayla Camiye Girdi

Güvenlik kamerasını dikkate almayan şahıs, elinde tornavidayla camiye girerek sadaka kutusunu açtı ve içerisindeki yaklaşık 5 bin lirayı çaldı. Kutuyu eski haline getirmeye çalışırken cemaatten biri tarafından fark edilmesine rağmen, soygunun farkına varılamadı. Cemaat, kutunun soyulduğunu olay sonrası fark etti. Emniyet ekipleri camiye gelerek incelemelerde bulundu.

İmam Akpınar: "Bu Arkadaşın İlk Suçu Değil"

Alaattin Akpınar, gencin daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalı olduğunu öğrendiklerini belirtti. "Daha önce de hırsızlıktan hapis yatmış, sonra salınmış. Amacımız, bize emanet edilen parayı korumak ve suçluların rahatça dolaşmasını engellemek. Şikayetçi olacağım," dedi.

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