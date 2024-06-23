Kocaeli'de tek katlı ev alev alev yandı

Başiskele ilçesi Mehmet Ağa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana gelen olayda, Evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen evi ve ağaçlık alanı söndürmek için çalışmalara başladı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.