Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşen kazada 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, M.K. kontrolündeki hafif ticari araç ile M.S.B. kontrolündeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan M.K. idaresindeki araç, bariyere çarparak durabildi.

Kaza esnasında Ö.S. isimli yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif ticari araç sürücüleri M.K. ile M.S.B., ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürülürken kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

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