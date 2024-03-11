Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, M.K. kontrolündeki hafif ticari araç ile M.S.B. kontrolündeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan M.K. idaresindeki araç, bariyere çarparak durabildi.

Kaza esnasında Ö.S. isimli yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüleri M.K. ile M.S.B., ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürülürken kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.