5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 08:57
Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kocaeli’nin Gebze ve İzmit ilçelerinde uyuşturucuyu engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. İzmit ve Gebze ilçelerinde yapılan operasyonlarda 5 farklı olayda 13 şüpheli yakalandı. Ayrıca çalışma çerçevesinde 102 gram sentetik kannaninoid, 16,45 gram metamfetamin, 3 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli serbest bırakılırken 4 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. B.Y., M.A., Ş.K. ve M.K. isimli 4 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
2
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
3
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
﻿Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
﻿Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Muğla'da deprem
﻿Muğla'da deprem
﻿Muğla'da deprem
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.