Kocaeli'de uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından bıçaklandı

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Çocuklarını okula bırakmak için evden çıkan Arzu R., dışarıda bekleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Fatih Y. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma sırasında Fatih Y., iki çocuğunun gözü önünde Arzu R.'yi bacağından bıçakladı.

Arzu R. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arzu R., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Fatih Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.