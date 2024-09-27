Kocaeli'de uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından bıçaklandı

Kocaeli'de 38 yaşındaki Fatih Y., geçen yıl boşandığı 34 yaşındaki Arzu R.'yi çocuklarını okula götürürken bacağından bıçakladığı bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Çocuklarını okula bırakmak için evden çıkan Arzu R., dışarıda bekleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Fatih Y. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma sırasında Fatih Y., iki çocuğunun gözü önünde Arzu R.'yi bacağından bıçakladı.

Arzu R. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arzu R., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Fatih Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'de uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından bıçaklandı

Kocaeli'de uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından bıçaklandı

Son Haberler
Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu
Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu
Kredi kartlarının bakiyesinde büyük artış. TCMB verileri ortaya koydu.
Kredi kartlarının bakiyesinde büyük artış. TCMB verileri ortaya koydu.
Gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
İki otomotiv devi Türkiye için yatırım planlıyor. Fabrika kurulması planlanan 2 şanslı il belli oldu
İki otomotiv devi Türkiye için yatırım planlıyor. Fabrika kurulması planlanan 2 şanslı il belli oldu
Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını Yunan basını duyurdu
Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını Yunan basını duyurdu