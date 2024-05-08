Kocaeli'de yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına cip çarptı. O anlar kamerada

Kaynak: DHA
Kocaeli'de yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına cip çarptı. O anlar kamerada
İzmit’te D-100 yan yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği esnada cipin çarptığı Esra A. (23) yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına enbean yansıdı.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi D-100 yan yolunda meydana gelen kazada, İstanbul istikametine seyir halinde ilerleyen M.K.E. (27) nin kullandığı 41 ARD 130 plakalı cip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Esra A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Esra A. savrularak birkaç metre sürüklenirken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen kadının, hastanede tedavisi sürüyor. Cip sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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